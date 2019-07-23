«Не умеем выражать эмоции, зато измеряем интеллект»: эксперты опровергли эффективность IQ-тестов

Самый короткий в истории IQ-тест появился в Сети. Он состоит всего из трех математических задач. Тест придумал американский профессор Шейн Фредерик. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у экспертов, можно ли с помощью подобных тестов действительно определить, насколько человек умен.

ИСТОРИЯ

Концепцию IQ-теста впервые предложил немецкий психолог Уильям Штерн в 1912 году. Этот набор задач определяет отношение умственного возраста к биологическому возрасту человека. Самый известный тест разработал британский ученый Ганс Юрген Айзенк в 1940-х годах, после чего подобные «тренировки» для мозга стали популярны. В некоторых компаниях сотрудникам предлагают сделать подобные задания при приеме на работу.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сергей Марченко, психолог

— Тесты IQ не проверяют, насколько человек умен, они проверяют только скорость. Так как уровень интеллекта измерить просто невозможно, мы не знаем, в чем он измеряется. Поэтому не важно, сколько в тесте вопросов и какие они. Все это просто нужно для привлечения внимания.

Светлана Дьяконова, коуч в сфере карьерного роста и взаимоотношений

— Я против подобных тестов в принципе. Современное общество должно двигаться в сторону чувствования, а не в сторону интеллекта. Мы не умеем выражать эмоции, зато измеряем интеллект.

Антонина Гонцова, коуч в сфере личностного роста и развития

— Я вообще сомневаюсь в корректности подобных тестов. Каждый день работая с разными клиентами, я не встречала двух с одинаковыми реакциями и шаблонами. Я сама проходила раза четыре такие тестирования, и каждый раз получала совершенно разные результаты. Не значит же это, что интеллект нестабилен.

САМЫЙ КОРОТКИЙ ТЕСТ НА IQ В МИРЕ

Напомним, что первая из задач самого короткого теста предлагает определить стоимость теннисного мяча. Условие такое: ракетка стоит дороже снаряда на 1 доллар, а общая сумма за два предмета составляет 1,10 доллара.

Вторая задача — про текстильные машины. При прохождении теста нужно вычислить, сколько времени понадобится 100 аппаратам для изготовления такого же количества вещей. Условие — пяти установкам необходимо пять минут на создание пяти единиц одежды.

Третье интеллектуальное испытание подразумевает вычисление времени, которое необходимо кувшинкам на то, чтобы покрыть половину озера. Условие в следующем: каждый день количество цветов увеличивается в два раза, а на покрытие всего водоема необходимо 48 дней.

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