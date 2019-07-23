Московская Золушка. Преображение
Золушка: Елена Зарицкая, 30 лет, яхт-менеджер.
Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова
Визаж, прическа: Юлия Соколова
Макияж
Наш визажист подчеркнула макияжем прекрасные природные данные нашей героини. Тональную основу мастер использовала с перламутровым блеском, что придало коже сияние и блеск. Основной акцент визажист сделала на выразительные глаза девушки. Брови и глаза подчеркнула специальным карандашом.
В палитре теней для глаз использовались несколько оттенков: от светло-голубого до стального оттенка. В складочку верхнего века мастер положила темно-фиолетовые тени. Тщательно прокрашенные ресницы стали финальным аккордом в макияже глаз. Широкой кистью визажист нанесла румяна на щечки. Накрасила губы мерцающей помадой ягодного цвета.
Прическа
У девушки средняя длина волос. Наш мастер сделала ей несложную, укладку, лишь подчеркнув структуру и форму волос. Небольшие пряди чуть накрутила на щипцы. Затем нанесла на концы волос специальный воск и структурировала прядки в направлении "от лица".
Стиль
Девушке прекрасно подошло длинное вечернее платье "Снежная Королева" на тонких бретелях с асимметричной линией низа и разрезом сбоку. Переливающаяся фактура ткани гармонирует с элегантными туфлями на каблуке серебристого цвета. Акцент на груди создает колье ручной работы из перламутра. Образ можно дополнить небольшой сумочкой в тон туфель.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.
Благодарим за помощь в проведении съемки сеть магазинов «Снежная королева» и Marriott Tverskaya Hotel.