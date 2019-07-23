На Западе вновь просыпается нешуточный интерес к России

Я замечаю в последнее время явный интерес Голливуда к России. Можно сказать, что основная причина в том, что мир теряет прежнюю однополярность.

Для всех очевидно, что вторым полюсом силы точно станет Китай, но могут ли появиться точки притяжения, которыми можно было бы уравновесить усиливающуюся роль Поднебесной? Не секрет, что Россия вообще долгое время рассматривалась как буфер между «китайской угрозой» и европейскими странами. Однако за прошедшие десятилетия Россия таковым буфером так и не стала, даже пошла на некоторый союз с Китаем, заключив Большой договор 2004 года, что стало редким для Запада разочарованием.

Что касается появления таких сериалов как «Чернобыль» и «Курск», то здесь, наравне с проснувшимся интересом к России как возможному центру геополитического притяжения, возможно переосмысление трагедий, которые сильнейшим образом повлияли на сознание западного истеблишмента и западного мира в целом.

Надо сказать, во всем том, что касается Чернобыльской трагедии, на Западе существуют слишком гиперболизированные оценки того, насколько это событие важно для России. Оно, безусловно, было крайне важным для СССР. Для России это событие является историческим фактом, а не представляет из себя актуальную боль или даже занозу.

Запад знает о нас маловато Фото: https://twitter.com/thehill

Сериал — типичный пример непопадания в цель. В нас пытаются воспитать некую вину за боль, которая была причинена миру (в случае с Чернобылем), или вину за нескладность жизни, которая привела к трагедии АПЛ «Курск».

Я не поддерживаю тех, кто видит в этом пристальном интересе тот же процесс, что в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны. В случае с сериалом канала HBO про Екатерину Великую все объясняется тем, что после съемок «Войны и мира» осталось громадное количество реквизита, который можно использовать для съемок той же эпохи, лишь чуть-чуть подправив. То есть, речь о выгоде, существенной экономии. Либо имеет смысл арендовать все российские материалы и атрибуты, оставшиеся от съемок нашей «Екатерины». А период интересный, занятный, особенно для стран Европы: тогда женщина на высшем посту считалась нонсенсом везде, за исключением Англии и России. И в этом контексте я бы не стал искать глубокие конспирологические теории.

«Курск», «Чернобыль» — в нас снова пытаются воткнуть «щепочку», и это вновь непонимание национальных особенностей русского характера! На кого нам злиться? На себя самих, себе самим голову пеплом посыпать?

Все говорит о новом звучании российской темы для западного истеблишмента. Мало того, это можно сравнить с переосмыслением роли России на фоне сильнейшего падения роли лидерства США в мире. Трамп буксует, не может укоренить лидерство. То, что начинает происходить сейчас, очень похоже на рост интереса к нашей стране в середине 80-х годов ХХ века. Вновь предпринимаются попытки понять, кто же такие эти русские, что они хотят от жизни? Тогда этим занимались целые научные институты. Открытый мир, открытые границы — все это сделало Россию намного ближе рядовому человеку Запада. Больше не надо быть русистом или кремленологом, чтобы узнать, что такое Россия и русские.

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