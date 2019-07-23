Покупатели стали чаще выбирать одежду российских брендов
Популярность отечественных брендов одежды и обуви растет, сообщает «Российская газета».
Эксперты отмечают, что потребление в России становится более обдуманным. Покупатели хотят получить качественную вещь, но не переплачивать за нее.
— Если сравнить наше и китайское производство, то россияне, несомненно, выберут отечественное. Но если мы говорим об одежде европейского производства, то пока российские вещи уступают, — отметила стилист Анастасия Слабунова.
Кроме того, одежда отечественных дизайнеров адаптирована под фигуры и анатомические особенности российских женщин.
Многие покупатели также отмечают нестандартный вкус российских производителей одежды, отмечая, что есть возможность приобрести уникальные вещи.
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