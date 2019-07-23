Один среди толпы
На часах 8:13. Вагон метро мчится в сторону центра, высаживая москвичей у их рабочих мест. Шесть станций до Кольца, можно посидеть с закрытыми глазами и прикинуть планы на день. В какой-то момент проваливаюсь в недолгий, неглубокий сон.
На «Алексеевской» открываю глаза и замечаю — все пассажиры спят... Даже те, кто едет стоя, прикрыли веки. Парочка, сидящая напротив, крепко прижавшись друг к другу, дремлет. Студент не играет в телефон, а, склонив голову к большому рюкзаку, смотрит сон. В котором, наверное, катится по горному склону на большой скорости. А может, видит любимую девушку, или, может, бирюзовое море и белоснежный песок...
Москвичи спят. Недолго, в перерыве между повседневными метаниями. Убаюкивают и мерный, привычный каждому москвичу стук колес, и дождь. Хорошо. В бешеном ритме, в постоянном цейтноте, возможность закрыть глаза и побыть одному среди толпы — это хорошо.
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