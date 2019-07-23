Экологи выяснили, что птицы становятся меньше из-за глобального потепления
Изменения климата сильно влияют на величину животных, размер которых частично зависит от температур. К такому выводу пришла группа ученых из ЮАР и Норвегии.
Экологи проанализировали связь между температурой и массой тела в популяции горных трясогузок в Южной Африке между 1976 и 1999 годом. За этот период температура увеличилась примерно на 0,18 градуса. При этом птицы становились легче на 0,035 грамма в год. Так трясогузки реагировали на изменения, так как более тяжелым особям было сложнее выживать при высоких температурах.
Таким образом, климатические изменения вынуждают многих птиц и животных приспосабливаться к новым условиям: терять вес или менять место обитания, сообщает издание Oecologia.
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