Армейские топографы создают цифровые пространственные модели

23 июля стартовали состязания военнослужащих топографических подразделений Вооруженных сил России.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, на базе полигона Дубровичи Тульского воздушно-десантного соединения под Рязанью 23 июля начались финальные испытания среди подразделений топографической службы ВС Российской Федерации «Надежный ориентир». Они продлятся до 27 июля. 35 военнослужащих в составе девяти команд будут соревноваться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, определении номенклатуры листов электронных и топографических карт, а также в огневой и физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

В соревнованиях принимают участие представители всех видов и родов войск и военных округов, а также команда Военно-топографического управления Генерального штаба. «Надежный ориентир» — это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений.

В последнее время военные топографы в рамках гособоронзаказа получают на вооружение новейшую технику. Например, в армейские центры геопространственной информации и коммуникации поступает подвижная цифровая топографическая система (ПЦТС) «Волынец». В ней применены цифровые технологии передачи, обработки и хранения информации.

С помощью новой ПЦТС военнослужащие могут не только получать изображения местности в электронном виде, но и создавать цифровые пространственные модели отдельных участков в формате 3D. Возможности комплекса позволяют эффективно решать топогеодезические задачи и в пунктах постоянной дислокации, и в полевых условиях. Комплекс установлен на нескольких машинах марки «Урал» высокой проходимости.

«Волынец» позволяет также производить исправления и вносить дополнения в топографические карты непосредственно в полевых условиях. Расчет мобильного комплекса за минимальный промежуток времени способен создать матрицу и распечатать любую рабочую карту.

Читайте также: Гроза морских бандитов поступил на вооружение