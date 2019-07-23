Доктор Беленков развеял заблуждения россиян о дешевых лекарствах
Доктор Юрий Беленков рассказал о разнице между дешевыми и дорогими лекарственными препаратами, передает rueconomics.ru.
Специалист отметил, что главный компонент любого лекарства — действующее вещество. По словам Беленкова, мнение о разнице между дешевым и дорогим лекарством при одинаковом действующем веществе является ошибочным.
Еще один миф — непопулярность дженериков (аналогов лекарственного препарата) в развитых странах Запада. Беленков заявил, что американский рынок является крупнейшим в мире для дешевых препаратов-аналогов.
Также россияне часто жалуются,что врачи навязывают дорогие препараты. Юрий Беленков пояснил, что в большинстве случаев врач рекомендует пациенту действующее вещество и назначает дозу, а какой препарат выбрать решает пациент, передает ФБА «Экономика сегодня».
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