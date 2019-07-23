У общественного нездоровья есть лишь одна причина...

Не так давно пришла новость: в Шереметьеве при заходе на посадку некая дама пыталась выпрыгнуть из самолета. Бдительные граждане не дали ей открыть аварийный люк, а на земле ее приняли заботливые руки психиатров.

Потом выяснилось, что новость, как это часто случается в последнее время... нет, не фейк, просто «второй свежести». Выплыло только сейчас, а случилось давно, но новостные ленты подхватили, понесли, само просится на язык. Психи с нами.

Впервые я коснулся этой темы в конце 1980-х. Меня поразил факт, что многие врачи, работающие в психиатрических клиниках, там же сами и лечатся.

— А что вы хотите, голубчик? — спросили меня медики. — Мы такие же люди. Полежит человек месяц в соседнем отделении, подлатает здоровье, и только лучше будет знать болезнь. Изнутри…

Тогда же впервые я услышал фразу, сегодня ставшую расхожей: «Здоровых нет. Есть необследованные».

И если тридцать лет назад это правило жизни психиатров считалось каламбуром, то теперь, похоже, афоризм стал нормой для общества.

— 80 процентов. Нездоровых, — уверяют врачи. — Это если закрывать глаза на неявные недуги…

Но не стоит глотать валидол, узнав эту цифру.

Дело в том, что сейчас общество нездорово иначе, чем лет сто назад: сейчас правит бал так называемая «малая психиатрия».

То есть психиатрия пограничных состояний.

— Ну как… — объяснял мне главврач «Сычевки», печально известной спецпсихушки для маньяков. — Сошел человек с ума, и тут же — назад. Хотя и термина такого — «сойти с ума» — у врачей нет.

Неврозы. Реактивные состояния. Психозы? Ну, «белочкой» в России мало кого испугаешь, да это и не новость в психиатрии.

Так что же изменилось?

А то, что депрессия, например, раньше считалась тяжелой болезнью, а теперь мало кому она не знакома. И сидит западный бомонд на популярном ксанаксе. У нас же аналог ксанакса, алпрозолам, избавляющий от панических атак и многого другого, относится к лекарствам строгого учета. Строжайшего. И бомонд поправляет себе настроение каким-то белым порошком — забыл название.

Но не зубным.

Психов стало больше Фото: Григорий Сысоев

В чем же причина резко выросшей цифры нездоровья повсюду в мире?

Информация. Как правило, отрицательная, ибо уже лет сто с лишним считается законом жанра постулат «лучшая новость — это плохая новость».

Вот и прыгают на нас экранов ТВ и мониторов леденящие душу известия, поскольку именно электронные СМИ и Сеть сегодня — основные поставщики новостей.

Новость будит эмоции. Эмоциями жива душа. Какими эмоциями питается она сейчас, если доминируют плохие новости, а «душа» по-гречески — это «психо»?

Круг замкнулся. Человек уже боится плохих известий, но подсознательно начинает просмотр заголовков именно с несущих отрицательный заряд, то есть ищет их.

Недаром ведь в специфических этих лечебницах новости под запретом. Зачем нужны дополнительные раздражители?

Что делать? Подавать только сладкое и розовое?

— Душа ведь ищет, что ей желанно, — говорят что медики, что священники. — А кто ищет, тот найдет. Кто к чему стремится... Ну что здесь поделаешь…

Но не стоит забывать о тех, кто еще на распутье — о детях, например. Именно их необходимо защищать от потока информации.

Каким образом, если цифры, например, 16+ на первых полосах изданий не работают, а Интернет — повсюду?

— Все беды мира — по причине катастрофического уменьшения любви, — сказал мне монах в скиту на Валааме.

— Он прав, — поддержали его врачи в Москве и «Сычевке».

Притормозите. Оглянитесь. Очухайтесь. Сбросьте морок вечной погони за новой квартирой, дачей, машиной, зарплатой. Пожалейте замордованных вами же и жизнью близких. Просто сходите погулять с ребенком. Просто. Погулять.

И вы увидите, как возвращаются краски мира. И слова «семья и школа» перестанут быть для вас привычной бессмыслицей.

И на глазах похорошеют те, кого вы когда-то любили.

И не нужно будет прыгать с еще неприземлившихся самолетов. И читать об этом — тем более.

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