Мария Киселева провела зарядку для детей из московского летнего клуба
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева 23 июля провела зарядку для детей из московского летнего клуба. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.
Спортсменка провела для ребят мастер-класс и объяснила им, как правильно делать некоторые упражнения. Перед зарядкой дети подарили олимпийской чемпионке нарисованные плакаты.
После занятия ребята пообщались с Марией Киселевой. Она пожелала им идти к намеченной цели. В конце встречи олимпийскую чемпионку посвятили в друзья клуба «Лето побед», а также подарили футболку и кепку с символикой клуба.
Московский городской клуб для детей и подростков «Лето побед» работает на базе Музея Победы до 30 августа.
Читайте также: Путин поручил правительству сократить использование тетрадей в школах