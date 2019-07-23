Фитнес-зарядка для москвичей проходит в «Лужниках» каждое воскресенье

Каждые выходные в столичных «Лужниках» проводится фитнес-зарядка. В спорткомплекс приходят десятки москвичей, к которым в этот раз присоединился и корреспондент «Вечерки».

Опытный инструктор по физической подготовке Вячеслав Родин проводит зарядку. Для начала нужно размяться и аккуратно растянуть мышцы, плавно потягиваясь, без резких движений. Это нужно, чтобы разогреть мускулатуру, подготовить организм к последующим физическим нагрузкам.

— А если не размяться, то можно получить травму, — уточнил Родин. — У нас уже сложился круг спортсменов — люди сдружились и, насколько я знаю, общаются между собой не только на занятиях, — рассказал инструктор в перерыве между упражнениями.

Следующий этап — дыхательная гимнастика. Она помогает насытить организм кислородом, укрепить бронхи и легкие. Выполнив ее, 85-летняя москвичка Галина Степановна Прилепская берет палки для скандинавской ходьбы и бодрым шагом вместе с остальными идет к набережной — вдоль Москвы-реки нужно будет пройти еще несколько сотен метров.

— Большие нагрузки мы не даем, понимаю, что в основном занимаются люди в возрасте, — отметил Родин.

Сама же Галина Степановна, пройдя положенную дистанцию, рассказала, что ее прогулка еще не окончена.

— Я люблю после прогуляться по «Лужникам». Я ведь помню, как возводился этот спортивный комплекс. Тем более, что после зарядки я полна сил и энергии, — поделилась Галина Прилепская.

Танцы на свежем воздухе

В Южнопортовом районе, в сквере на Шарикоподшипниковской улице, завтра пройдет занятие в рамках проекта «Танцы для всех».

— Первое занятие провели волонтеры, которые показали мастер-класс по зумбе и разучили с посетителями мероприятия танцевальные движения, — рассказали специалисты ТЦСО «Южно- портовый». — Даже моросящий дождь не испортил настроение участникам.

Встречи будут проходить каждую среду в 14:00. Присоединиться к занятиям по танцам могут все желающие, причем ограничений по возрасту нет. Самое главное — хорошее настроение и желание танцевать.

Спорт, доступный всем

Современная спортивная площадка появилась на юго-западе столицы в Зюзине. Она находится на территории школы № 538.

Спортплощадка включает в себя поле, на котором можно играть в мини-футбол, баскетбол или волейбол.

Тут есть корт для большого тенниса и беговые дорожки. Кроме того, здесь есть и большой комплекс для воркаута. Тренажеры будут полезны как профессиональным спортсменам, так и тем москвичам, которые хотят поддерживать тонус мышц и держать себя в форме.

На новой спортивной площадке в Зюзине есть и тенисный корт Фото: Александр Шапиро,«Вечерняя Москва»

Площадка построена таким образом, что на ней одновременно могут заниматься и школьники, и жители окрестных домов.

Шахматные баталии

Традиционный шахматный фестиваль завершился в воскресенье в школе «Этюд».

Всего прошло пять турниров: три классических состязания, а также по быстрым шахматам (рапиду) и блиц, в котором мог принять участие любой желающий.

Помимо турниров, шахматистов ждала интересная программа. Например, прошли сеансы одновременной игры с гроссмейстерами Сергеем Яновским, Давидом Паравяном, Полиной Шуваловой и международным мастером Олегом Ивановым.

Участники смогли и размяться, и принять участие в футбольном турнире «ШахФут». Конечно, высокой игры от шахматистов не требовалось, но спортсмены смогли попробовать свои силы и на траве.

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