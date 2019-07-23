Ученые раскрыли способ засыпать быстрее
Ученые из Техасского университета заявили, что найден простой и эффективный способ быстро засыпать и лучше выспаться. Результат более чем пяти тысяч исследований был опубликован в журнале Science Direct.
Специалисты сказали, что перед сном необходимо принять горячую ванну. Это улучшит циркуляцию крови и подготовит организм ко сну.
Дело в том, что температура тела незначительно понижается перед тем, как человек засыпает. Во время сна она держится на предельно низкой отметке, а затем снова поднимается, что работает как своеобразный биологический будильник. Принятие ванны способствует ускорению охлаждения организма, что и поможет уснуть примерно на 10 минут быстрее.
Более того, такая процедура благоприятно влияет на физическое и эмоциональное состояние, что приводит к улучшению качества сна и делает его более полноценным.
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