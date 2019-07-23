Движение ЭКА рассказало, как организовать мероприятие в формате «Ноль отходов»
В рамках всероссийского флешмоба «Жизнь в стиле «Ноль отходов» движение ЭКА выпустило инструкцию по организации мероприятия в формате zero waste. С ее помощью организаторы смогут сократить образование отходов.
Для проведения мероприятия в формате zero waste организаторам необходимо собрать команду единомышленников, проанализировать возможные сценарии образования отходов, найти альтернативы одноразовым предметам и организовать раздельный сбор мусора на территории.
Флешмоб «Жизнь в стиле «Ноль отходов» проводят для популяризации экологичного образа жизни в российских городах. В течение 2019 года организуют десять подобных мероприятий. Самых активных участников ждут призы, сообщили в пресс-службе движения ЭКА.
В проекте поучаствовали уже свыше пяти тысяч человек по всей России. Он реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Справка «ВМ»
Zero Waste («Ноль отходов») — это концепция, основной идеей которой является сокращение количества производимого людьми мусора путем использования многоразовых предметов и вещей.
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