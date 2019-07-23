Украинский политолог назвал предположительную дату третьего «майдана»
• 17:10 • 23 июля 2019
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Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получила на выборах около 43 процентов голосов
Фото: Фотография из Facebook (https://www.facebook.com/zelenskiy95)
На Украине вновь могут случиться массовые протесты, так как большинство мест в Верховной раде досталось одной партии. Такое мнение высказал киевский журналист и политолог Владимир Бойко.
По его словам, образование парламентского большинства из членов одной партии часто приводит к народным волнениям, передает Утро.ру.
Очередной майдан на Украине может произойти в 2022 году.
Напомним, что выборы в Раду Украины состоялись 21 июля. Победу одержала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
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