Увидимся на «Щелчке»: подземный памятник советской эпохи отметил 56-й день рождения

Самый расцвет «хрущевской эры» в СССР. Экспериментальные стройки, вера в лидерство социалистического строя и коммунизм. Именно тогда наша страна переживала «взрыв» передовых технологий. Главным событием для СССР стал полет в космос первой женщины-космонавта, Валентины Терешковой.

Следы ушедшей эпохи до сих пор можно наблюдать в различных местах столицы, а также в Московском метрополитене. До сих пор многие станции стоят «особняками», являя собой настоящий памятник архитектуры. «Щелковская» — одна из таких советских достопримечательностей.

Она заложена на глубине восьми метров. Известно, что ее построили при Хрущеве, и своим скромным оформлением она «обязана» выходу хрущевского постановления 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Об исторической ценности «Щелковской» «Вечерке» рассказал писатель, историк-москвовед Александр Васькин.

— Всем коренным москвичам станция знакома под своим неофициальным названием «Щелчок». Назначая там встречи, говорили: «Встретимся на Щелчке». Эта склонность создавать альтернативные имена была у нас всегда. Например, когда нынешний «Китай-город» был «Площадью Ногина», его называли «Ногой». «Пушкинскую» и сейчас зовут «Пушка», — рассказывает Васькин.

Проект станции был довольно дешев, и поэтому легко оптимизирован, рассказал нам эксперт.

— Это вам не сталинские ампиры. Ее открыли в те годы, когда искали возможность строить больше, но дешевле. Сейчас метро совсем другое. Поэтому скромную «Щелковскую» можно назвать неким памятником архитектуры той эпохи. Время меняется очень быстро. Уже выросло поколение детей и внуков тех москвичей, которые помнят открытие станции. Но и они называют «Щелковскую» «Щелчком», — рассказал «Вечерке» историк.

Тем временем

22 июля возобновили движение между станциями «Кунцевская» и «Киевская» Филевской линии. Временные ограничения были необходимы для реконструкции наземного участка линии. Следующий перерыв на ремонт планируется на 3 и 4 августа.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

«Щелковская» вошла в книгу Андрея Ерпылева «Выход силой» серии «Вселенная Метро 2033». В книге станция входила в состав Первомайской республики с одноименной столицей.

КСТАТИ

66 по счету станция Московского метрополитена названа по проходящему рядом Щелковскому шоссе.

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