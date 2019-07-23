Семья москвичей получила более 480 тысяч рублей по программе страхования жилья
Семья москвичей, проживающих на северо-востоке столицы, получила по городской программе страхования жилья более 480 тысяч рублей. Информацию об этом предоставили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.
— В январе 2019 года в двухкомнатной квартире площадью 57,7 квадратных метров по адресу: Проспект Мира, дом 118а, произошел пожар. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов, расположенных в электрическом щите. В результате была повреждена окраска потолков и стен, обои, отделка, линолеум и ламинат во всей квартире, — указано в сообщении ведомства.
После инцидента москвичи обратились в страховую компанию, работающую по городской программе страхования. В результате оформления всей необходимой документации городжане получили выплаты в размере 484 тысяч рублей, передает Агентство городских новостей «Москва».
Городская программа страхования жилья действует в столице с 1995 года.
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