«Эра шоуменов»: Канделаки рассказала, каким должен быть современный политик
• 20:19 • 23 июля 2019
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Телеведущая считает, что современному политику необходим новый набор качеств для достижения своей цели
Фото: Личный архив Тины Канделаки
Телеведущая и продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании.
По ее мнению, в мировой политике наступила «эра шоуменов». Эксцентричные, необычные, совершающие неоднозначные поступки и общающиеся с людьми на «ты» политики являются конкурентноспособными и становятся лидерами в своих странах.
— Это люди, которые могут напрямую ответить в Тwitter, которые могут психануть, засмеяться и даже заплакать, — написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
Телеведущая считает, что современному политику необходим новый набор качеств для достижения своей цели.
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