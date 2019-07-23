Панда-парк и альпийские горки появились во дворе на Болотниковской улице
В столичном районе Зюзино была обустроена современная площадка для игр и занятий спортом. Она появилась рядом с домом № 30 на Болотниковской улице.
Одной из ключевых особенностей новой территории стал панда-парк — пространство, состоящее из полосы препятствий на опорах, горки в форме трубы, «паутины» и лазилки. Рядом с ним было обустроено футбольное поле с искусственным покрытием.
— На этом месте стояли ветхие пятиэтажки, а после их сноса образовался пустырь, который теперь превратился в удобную зону отдыха, — рассказали в управе района.
По внешнему периметру площадки были установлены сады камней и альпийские горки. Также были проложены дорожки, установлены фонари и несколько резных скамеек с крышами, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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