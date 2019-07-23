Суд рассмотрит иск столичных властей к Зурабу Церетели 29 августа
• 20:46 • 23 июля 2019
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Иск городских властей к Зурабу Церетели связан с задолженностью по аренде земельного участка на Авиамоторной улице
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
В Москве 29 августа состоится слушание по иску Департамента городского имущества столицы к скульптору Зурабу Церетели. Об этом сообщили на сайте Арбитражного суда столицы.
Иск городских властей к Зурабу Церетели связан с задолженностью в размере более 55 миллионов рублей по аренде земельного участка на Авиамоторной улице.
По данным СМИ, это уже не первое исковое требование к скульптору. В 2018 году Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Зураба Церетели более 530 тысяч рублей в пользу префектуры ЗАО, которая за свой счет снесла незаконные пристройки к принадлежащим ему мастерским.
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