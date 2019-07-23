Аналитики выяснили, сколько нужно копить россиянину на новый автомобиль
Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили время, за которое в России можно накопить на новый автомобиль. Эксперты учли среднюю заработную плату, которая составляет 23 500 рублей.
Средняя цена новой легковушки в России в первой половине 2019 года составила 1,52 миллиона рублей. Для этого нужно будет копить пять с половиной лет.
На покупку российской модели понадобится гораздо меньше времени. Минимальная стоимость машины от отечественного производителя составляет чуть больше 400 тысяч рублей. Соответственно, на бюджетный вариант можно накопить в течение 19 месяцев, сообщает РЕН ТВ.
Эксперты считают, что временной отрезок может изменяться в зависимости от российского региона и запроса автолюбителя.
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