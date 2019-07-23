Фото с обезьянками — это не для нас

Часто ли вы фотографируетесь с обезьянками, крокодилами и прочей фауной? Нет-нет, не где-нибудь на «советском» юге, где со времен Брежнева ничего не изменилось, а в Москве Белокаменной. Готова спорить, ответ будет «никогда».

Даже гости столицы выбирают для фото на память не мартышку, а, например, двойника Ленина: Москва же не Анапа, здесь другие прелести. Чисто культурологически фото со зверушками на улице — не наша тема.

Но тем не менее услуга такая в городе худо-бедно предлагается, и животные-модели страдают от человека зарабатывающего (не буду повторяться: про успокоительные уколы и обрезанные крылья — негуманные методы «продюсеров» братьев наших меньших — писано-переписано). В связи с этим Мосгордума намерена разработать закон, запрещающий в Москве подобные «живые» фотосессии.

С таким предложением к коллегам обратилась известный «зеленый» депутат Зоя Зотова, и они поддержали инициативу. Даже председатель столичного Законодательного собрания Алексей Шапошников одобрил идею. Так что теперь Московская дума готовится всей своей законодательной мощью шарахнуть из пушки по воробьям, показывая пример сочинским коллегам. При чем здесь Сочи?

Животных держат в клетках, отвратительно кормят и прививают просроченными лекарствами Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

На самом деле, ни при чем. Просто инициатива наших депутатов странным образом совпала с началом сбора подписей сочинцев под петицией, призывающей запретить «фотоживодерство» у них в городе-курорте. На морях это реальная проблема, а не высосанная из пальца. Что касается Москвы, то обратить бы внимание законотворцам не на фотобизнес, а на недобросовестных заводчиков. Вот по ком запретительные документы плачут. Вот где живодерство в промышленных масштабах. Ни лицензий, ни условий, ни разрешений, ни совести. На один порядочный питомник по разведению кошек или собак в столице приходится десяток абсолютно бессовестных дельцов. Зоозащитники рассказывают, что некоторые «кото-песо-фермы» — это обычные городские квартиры, забитые тесными клетками.

Животных в них отвратительно кормят, прививают просроченными лекарствами, не выпускают из-за решетки, пока не продадут. А для покупателя все выглядит приличнее не бывает. Красивый сайт, милые фотографии, вежливый голос в телефонной трубке. А попроси посмотреть, в каких условиях содержится щенок (котенок), у заводчика найдется тысяча уважительных причин не пускать посторонних за двери своей живодерни. И принятого в этом году федерального закона о гуманном отношении к животным категорически недостаточно. Тут нужны дополнительные точечные меры, адресные, на уровне местного законодательства. С инструкциями для контролирующих органов и со всеми вытекающими.

Да и налоги с продажи живого товара тоже вещь для городского бюджета полезная. Только сейчас их никто не платит. Хотя зоозащитники связки сорвали кричать на каждом углу о необходимости вывести зообизнес в Москве из тени. А вы говорите, фото с обезьянками...

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