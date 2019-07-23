Как татуировки могут помешать трудоустройству

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (58 процентов) безразлично относятся к владельцам татуировок. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник данные опроса.

— У большинства наших сограждан никогда не было татуировок (88 процентов). При этом более половины опрошенных нейтрально относятся к тем, кто их имеет (58 процентов). Еще 15 процентов наших соотечественников понимают и поддерживают любителей татуировок, — говорится в материалах исследования.

Руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова рассказала «Вечерней Москве» о том, насколько татуировки могут помешать в трудоустройстве и что говорят о характере человека.

— Мы задаем периодически менеджерам по персоналу и другим представителям кадровых служб вопрос о том, есть ли у них в практике случаи, когда они отказывают кандидату из-за наличия татуировок. Первый раз такой вопрос мы задавали в 2013 году, потом повторили в 2018 году. Положительных ответов стало больше, но эта цифра увеличилась в том числе в связи с тем, что мода на татуировки выросла за последние годы, а значит, и количество людей с ними. Глобально подтвердить или опровергнуть идею, что работодатели строже или лояльней стали относиться к соискателям с татуировками, нельзя. Все как и было, и HR руководствуются не отсутствием или наличием изображений на теле у соискателя, а тем, на какую должность человека берут и соответствует ли он ей профессионально, — сказала Голованова.

По ее словам, если речь идет об офисных позициях и непосредственной работе с клиентами, то человека с татуировкой на открытой части тела могут и не взять, хотя есть комментарии соискателей, где они описывают ситуации, когда их взяли на работу из-за того, что собеседующий их руководитель обратил внимание на татуировку и люди нашли общий язык именно благодаря этому.

— Поэтому на каких-то позициях ее наличие может быть преимуществом, конечно, не в работе с премиум-клиентами в люкс-сегменте в торговом зале, но стопроцентного неприятия у большинства работодателей к татуировкам нет. Для них есть более важные вещи, которые решают все. Для большинства кадровиков, если есть возможность скрыть рисунки одеждой, проблем никаких нет. Надо сказать, что и у самих кадровиков бывают татуировки. По закону человеку отказать в приеме на работу могут только по каким-то профессиональным качествам, внешность официальной причиной отказа быть не может, — подчеркнула эксперт.

При этом есть компании, в которых сложилась своя позиция и на это смотрят не очень приветливо. В своих исследованиях Supejob спрашивал, на какую должность претендовал кандидат с татуировкой и получил отказ. Позиции следующие:

1. Продавец.

2. Секретарь.

3. Помощник руководителя.

4. Менеджер по работе с клиентами.

5. Администратор на ресепшен.

6. Банковский служащий.

7. Офис-менеджер.



По мнению врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, татуировка — это примитивная форма самовыражения сродни раздвоенному языку. Сейчас в стране это действительно мало кого беспокоит, так как поколение 90-х подросло и восприятие кольца в носу уже не соответствует тому, как люди это воспринимали в прошлом тысячелетии, считает врач. Что до работодателей, то если сотрудник нанимается в банк операционистом и будет встречать людей, или это секретарь-референт, который будет сопровождать руководителя, или это лицо публичное, то татуировки могут помешать карьере.

— А если речь идет о системных администраторах, людях, что сидят у себя в подвале, то вот они не в счет. А если человек являет собой некий презентующий момент компании, то отсутствие татуировок суперважно. Ведь от этого зависит, например, куплю я этот инвестиционный портфель или нет. А если там сидит какая-то очень милая девушка, вся из себя способная привлечь внимание мужчины, или выходит юный мачо, на которого дама с миллионами пускает слюни пузырем, то эти люди абсолютно должны соответствовать корпоративной этике, — уверен Федорович.

Если говорить о психическом здоровье людей, имеющих татуировки, то главное значение здесь имеет место, количество изображений и их значение, считает эксперт.

— Если у пациента, который сидит передо мной, вытатуирована на лбу свастика, то я спрошу у него, что это в его представлении — языческий символ или он себя мнит внуком фюрера. Если татуировки скрыты под одеждой, я не буду просить пациента раздеваться. Но если человек сам это презентует и количество переходит в качество и превращается уже в подобие кота, у которого торчат пластмассовые усы, то я выясню, кем он себя на самом деле ощущает, — сказал эксперт.

А если человек это делал для себя, партнера, входа в какую-то субкультуру и подобный микрокосм и это не презентует, то опасаться за его психическое здоровье из-за татуировок не стоит, считает психолог. Говорить о психической неустойчивости таких лиц не нужно, только о возможной истероидности, их театральности и необходимости подобной самопрезентации.

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