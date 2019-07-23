Может ли «муж на час» заменить сантехника и электрика

В Москве активно развивается «альтернативный» рынок жилищно-коммунальных услуг. Составит ли «муж на час» конкуренцию специалистам из управляющей компании?

Многие москвичи жалуются на качество работы коммунальщиков.

— У меня не работала одна из розеток, я позвонила в диспетчерскую, вызвала электрика, — рассказывает жительница Головинского района Анастасия Марычева. — Пришел какой-то азиат, плохо говорящий по-русски. Возился полчаса, вроде все сделал. А через два дня розетка опять перестала работать! Я нашла в Интернете «мужа на час», приехал мужчина в возрасте, москвич, все быстро и хорошо сделал.

Дмитрий Гордеев, заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и Городская среда», пояснил:

— Ситуация, к сожалению, обычная. Первое, что нужно понимать: управляющая компания, которая обслуживает ваш дом, за ваше личное имущество — т.е. инженерное оборудование, которое находится в квартире, — не отвечает. Да, сантехники и электрики из управляющей компании могут починить розетку или заменить смеситель, но это дополнительные услуги. Второй момент: квалификация многих сотрудников УК довольно невысока.

Как пояснил эксперт, и в Москве, и в регионах практически развалилась система подготовки кадров для ЖКХ. Прежде всего потому, что учиться на сантехника или электрика стало непрестижно. В итоге свободные рабочие места занимают низкоквалифицированные мигранты.

— Именно поэтому в Москве и появился рынок «мужей на час». Есть и компании, и отдельные предприниматели, которые оказывают услуги жителям, — рассказывает Дмитрий Гордеев. — Частный сантехник — это вполне нормальная история. Главное — почитать отзывы.

Евгений Войтовский, юрист Московской коллегии адвокатов, уточняет:

— Проблема частных электриков, сантехников, отделочников и прочих «жилищно-коммунальных» специалистов в том, что они не дают никаких гарантий. Абсолютное большинство из них — даже не индивидуальные предприниматели. Они работают «вчерную». Выполнили работу, получили деньги и исчезли. А если кран потом потек? Или розетка заискрила? Вы не сможете предъявить претензии, поскольку никакого договора не заключалось.

По мнению эксперта, лучше обращаться в компании, которые оказывают услуги ремонта инженерного оборудования.

— Да, это дороже, но вы всегда сможете потребовать заключения договора: выполнены такие-то работы, заплачено столько-то, гарантия — на столько-то месяцев или лет, — пояснил Войтовский.

Второй вариант — все-таки обратиться в «родную» УК.

— Даже если специалист выполнит работу некачественно, вы всегда сможете пожаловаться. Ведь факт вызова специалиста фиксируется, отвертеться управляющей компании невозможно. Но, надо понимать, и в этом случае нужно платить не из рук в руки, а официально. Тогда и претензии можно предъявить.

Третий, по мнению эксперта, способ — иметь «личного», давно знакомого специалиста, который будет в случае необходимости чинить оборудование.

— Чем знакомый сантехник хуже знакомого стоматолога? — рассуждает Евгений Войтовский.

СПРАВКА

Средние цены на услуги электриков и сантехников в Москве (в рублях): устранение засора — 800; ремонт душевой кабины — 1500; установка смесителя — 700; замена унитаза — 1500; установка душевой кабины — 2500; диагностика электропроводки — 1600; замена розетки — 500; прокладка электропроводки — 100 за погонный метр.