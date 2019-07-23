Госнаграды для наших сотрудников

23 июля стало известно, что в рядах «Вечерки» прибавилось орденоносцев! У нас, заметим скромно, немало наград, но эти — особенные.

Этой радостью мы не можем не поделиться с вами. Да, у нас праздник: четверо сотрудников «Вечерней Москвы» согласно Указу Президента РФ стали кавалерами государственной награды Российской Федерации. Столь высоко были оценены вклад в развитие средств массовой информации и многолетняя плодотворная работа тех, кого мы очень любим, а сегодня еще и горячо поздравляем.

Итак, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены Александр Костриков, Татьяна Харламова, Александр Шарнауд Шарнауд и Галина Неробова. Всем — ура! Полностью согласны с президентом — все заслужили это, все достойны наград. Расскажем коротко о наших орденоносцах.

Саша Костриков, он же Александр Борисович, — наш артдиректор, то есть в каком-то смысле стиль редакции. Результаты его трудов вы видите сами: это внешний вид наших изданий. Надо сказать, что в день радостного события Александр Борисович никому спуску не давал, страдая привычным приступом перфекционизма.

Александр Борисович Костриков — наш артдиректор Фото: Пресс-служба конкурса "Санат"

Саша Шарнауд — это часы нашей редакции. Александр Валентинович делает все для того, чтобы газета на опоздала, контролирует выпуск, и он и правда работает у нас как часы (стучим по дереву).

Александр Валентинович Шарнауд — это часы нашей редакции. Александр Валентинович делает все для того, чтобы газета на опоздала Фото: "Вечерняя Москва", Игорь Ивандиков

Галя, Галина Владимировна Неробова, ответственный секретарь еженедельника «Вечерки», это, конечно, душа редакции. Профессионал и трудяга, она никогда и никому не отказывала в помощи, ювелирно владеет искусством литературной правки, но любят ее за честность и прямоту.

Галина Владимировна Неробова, ответственный секретарь еженедельника «Вечерки» Фото: "Вечерняя Москва"

Ну а Татьяна Николаевна Харламова — это верность нашей редакции. Она никогда не работала нигде, кроме «Вечерки», достигала в ней больших высот и после выхода на пенсию поняла, что сидеть дома не сможет. Татьяну Николаевну все обожают, общаться с ней — счастье. Поздравляем! Вы — наша гордость!