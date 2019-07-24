Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 00:36 • 24 июля 2019
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В аэропорту Внуково отменили один рейс, задержали еще два
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла по состоянию на вечер 23 июля отменили и задержали в общей сложности 21 рейс.
В аэропорту Домодедово четыре рейса отменили, еще 11 рейсов задержали. В аэропорту Внуково отменили один рейс, задержали еще два. В аэропорту Шереметьево три рейса задержали.
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
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