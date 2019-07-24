«Роскачество» научит отличать экологическую и органическую продукции
«Роскачество» в начале августа 2019 года представит первые редакции шести национальных стандартов ГОСТ Р. Они разрабатываются для отечественных брендов экологически чистой сельхозпродукции.
В дальнейшем разработкой стандартов займется проектный технический комитет Росстандарта. По словам заместителя руководителя ведомства Елены Саратцевой, данные меры помогут разделить понятия экологической и органической продукции. Потребители не будут путаться в этих двух терминах.
План действий по созданию современной отрасли производства экологически чистых продуктов питания был составлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию. Минсельхозом РФ уже разработан и опубликован для общественного обсуждения проект федерального закона «Об экологически чистой продукции». Производители «зеленых» продуктов окажутся в едином государственном реестре. Также они получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца.
Заместитель директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ Алексей Свистунов пояснил, что понятие «органическая продукция» приближено к международным стандартам, а термин «экологически чистая продукция» употребляется в отечественных ГОСТах.
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