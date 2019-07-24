Замдиректора Института стран СНГ навал условие признания Россией ДНР и ЛНР

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил, в каком случае Россия может признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Своим мнением эксперт поделился в статье для «Военно-промышленного курьера», которую он написал после оглашения итогов выборов в Раду на Украине.

По его словам, камнем преткновения на пути к признанию республик станут Минские договоренности и их соблюдение Киевом. Жарихин отмечает: Украина и раньше игнорировала выполнение соглашений, а с приходом в парламент новых людей динамичного развития данного вопроса ждать не стоит.

— Идеи они [парламентарии — ред.] исповедуют старые. Владимир Зеленский уже фактически отказался выполнять Минские соглашения в той форме, в которой они были подписаны, — отметил специалист.

Он добавил, что принятый экс-президентом Украины Петром Порошенко языковой закон также препятствует соблюдению минских соглашений. Новый состав Рады при этом не сумеет набрать нужное число голосов для внесения правок в законодательство.

— У меня нет оснований думать, что в украинском парламенте появится больше здравого смысла. Изменится стиль — будут меньше драться и блокировать трибуну, — пояснил Жарихин.

В завершении материала он подчеркнул, что России следует продолжать избранный курс в отношении Украины и призывать к прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском. При этом Москва не может и не должна бесконечно ждать, когда у соседей появится вменяемая власть.

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