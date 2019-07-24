Суверенитет Украины поставили под сомнение в Европе
Суверенитет Украины был поставлен под сомнение генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в новой публикации на личной странице соцсети Twitter.
Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с поздравлениями на парламентских выборах и в партию «Слуга народа». Генсек заявил, что страна сделала шаг навстречу «к суверенному украинскому государству». Также Турбьерн написал, что теперь у государства появились перспективы в виде некоррумпированных институтов, которым смогут доверять жители страны.
В свою очередь, замглавы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица отрицательно отреагировал на такое заявление генсека в своей публикации соцсети Facebook.
— Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу «дает в штангу» в своем твите, когда пишет, что Украина все еще «на пути к суверенитету». В мире Ягланда Украина не является суверенной страной, — высказал свое мнение Кислица.
Он возмутился словами Ягланда, заявив, что он является высшим должностным лицом, чьи слова не должны содержать субъективного подтекста. Кислица потребовал замглавы объяснить свои слова.
Напомним, что 21 июля стало известно о лидирующей позиции Зеленского на внеочередных парламентских выборах с 42,77 процента голосов.
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