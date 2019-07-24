Взгляд очевидца на лихие девяностые

«Российская газета» — орган правительства страны, который распространяется во всех регионах страны и публикует вступающие в силу федеральные законы. Валентин Логунов, уроженец Забайкалья и сотрудник «Правды», а также заместитель первого российского министра печати Михаила Полторанина, был утвержден первым главным редактором «РГ» случайно. Сейчас таких руководителей называют техническими, они появляются как компромисс, если ни одна из влиятельных групп не смогла назначить на важную должность своего человека.

Тогда, в конце 1990 года, когда российские ведомства спешно создавались, а властные полномочия делили между собой Верховный Совет РФ (его депутатом одновременно с редакторством был Логунов. — «ВМ») и первый президент РФ Борис Ельцин, идея иметь «свою» правительственную газету по аналогии с прогорбачевской «Правдой» показалась удачной. Исполнение легло на нового главного редактора, которому министерство «в помощь» назначило заместителей.

Мемуары Валентина Логунова и раскрывают процесс формирования журналистской команды, налаживания распространения газеты в сложнейших условиях трансформации государства, создания и «дележа полномочий» между разными центрами нарождающейся российской государственности. Напомним, в 1990–1993 годах власть делили между собой президент России, Верховный Совет (как собрание уполномоченных представителей центра и регионов России) и отдельно руководство ВС РФ во главе с Русланом Хасбулатовым. О том, сколь сложной и в то же время невероятно открытой, неустойчивой была политическая обстановка, и пишет эксглавред «РГ». У газеты были сложности не только в центре, но и в регионах России, многие из которых тогда, ошалев от внезапной «свободы», демонстрировали разнообразные гримасы суверенитета.

Первый главред «Российской газеты» не только вспоминает подробности нарастания напряженности между центрами силы в верхах РФ, но и старается проанализировать обстановку и события. Немало он пишет о том, как кроили предыдущую Конституцию в 1991–1992 годах. Симпатии экс-главреда и депутата ВС в кризисе власти 1993 года полностью на стороне парламента и его руководства. Автор винит в развязывании боев посреди Москвы Бориса Ельцина. Историки и сейчас, спустя четверть века, не могут вынести окончательного вердикта тем событиям. Возможно, мемуары Логунова в чем-то помогут им.

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