Помидоры победят депрессию

Помидоры — очень полезный продукт. Кожица томатов, например, полезна для работы кишечника, а семечки — в качестве профилактики тромбоза, потому что разжижают кровь.

А еще эти ягоды содержат гормон радости серотонин — прекрасный антидепрессант. Кстати, маринованные томаты содержат все микроэлементы и витамины, которые есть и в свежих. Однако маринованные продукты стоит употреблять с осторожностью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Маринад способен вызвать их обострение.

Итак, покупая маринованные томаты, внимательно осмотрите банку: крышка не должна быть вздутой или деформированной. Маринад должен быть прозрачным. Сами ягоды должны быть хорошо видны. Если маринад мутный — продукт, скорее всего, испортился: лучше не покупать и тем более не есть. Учтите: цвет помидоров зависит от сорта и может быть красным, желтым, розовым и даже зеленым.

Так что разноцветных ягод пугаться не стоит. При этом надо понимать, что помидорки в одной банке должны быть примерно одного размера и одинаково зрелыми — ведь томаты разной зрелости маринуются по-разному.

Помидоры содержат гормон радости серотонин — прекрасный антидепрессант Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

При покупке важно прочитать этикетку. В составе маринованных томатов должны быть помидоры, вода, уксусная кислота, соль, сахар и специи. Если видите красители или ароматизаторы — не берите. Зачем вашему организму лишняя ≪химия≫? Так же важно, чтобы плоды были полностью покрыты маринадом. Но его не должно быть больше половины общей массы —иначе за что вы платите? Также следите, чтобы в рассоле не было облезлой кожуры и мякоти. Также на одну банку допускается не больше двух-трех томатов с треснувшей кожицей.

Да, в составе продукта всегда присутствует уксус. Но его аромат не должен бить в нос. Запах от открытой банки должен быть кислым или слабокислым. Но —обязательно приятным. Резкий запах —признак продукта низкого качества.

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