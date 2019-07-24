Воду из бутылок признали безопасной, но там не хватает фтора и кальция

Как выяснилось, все семь образцов соответствуют требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям. При этом физиологически полноценна по минеральному составу оказалась вода «Сенежская». В ней, по сравнению с другими образцами, довольно много фтора. По всем проверенным показателям, кроме содержания фтора (которого в ней мало), соответствует критериям физиологической полноценности вода «ВкусВилл».

— Она имеет низкое органическое загрязнение, — пояснил научный консультант Экспертного центра «Росконтроля» Андрей Мосов. — Исключение составляют нитраты. Их в воде относительно много, но это характерно для родниковой воды — которой, согласно маркировке, она и является.

Vittel, как выяснилось, не подходит для кипячения — в ней довольно много кальция. Вода имеет высокую жесткость и общую минерализацию и может оставлять накипь.

— Она содержит много магния, а вот количество сульфатов значительно ниже указанного в маркировке, — пояснил Андрей Мосов. — При этом по жесткости, содержанию кальция и фтора вода не соответствует нормам физиологической полноценности.

В воде «Святой источник», как выяснилось, мало фтора и кальция. Недостаточно фтора в «Архызе» и в «Волжанке». В «Волне Байкала» содержание бикарбонатов выше заявленного значения на 20 мг/л.

— По содержанию фтора, магния, кальция и жесткости «Волна» не соответствует нормам физиологической полноценности, — пояснил эксперт.

Два из семи образцов получили замечания экспертов из-за недостоверности маркировки. Так, на этикетке воды «Архыз» указан ГОСТ, однако она не соответствует стандарту по химическому составу для воды из архызского источника и скважины № 130-к. Хлоридов почти вдвое больше, чем должно содержаться в воде из этой скважины.

«Волжанка» же имеет недостоверную маркировку о категории воды и содержании фторидов: фактическое содержание фторидов в пять раз ниже, чем указано в маркировке и чем должно быть в воде высшей категории!

— Общий вердикт: пить можно. Все протестированные образцы имеют благоприятные органолептические свойства и соответствует требованиям к воде, расфасованной в емкости, — пояснил Андрей Мосов. — Лидером рейтинга стала «Сенежская» вода. Ее можно считать наиболее качественным и полноценным продуктом. Что интересно — это самый дешевый образец.

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