Девочка 2005 года рождения пропала в Красногорске
В городском округе Красногорске возбудили уголовное дело по факту без вести пропавшего ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Врадий Ольга.
Известно, что 23 июля в полицию поступила информацию об исчезновении ребенка — Лилианы Юрка 2005 года рождения. Сообщается, что 20 июля девочка вышла из дома и от станции городского метро «Мякинино» направилась в сторону Киевского вокзала столицы. Ребенок собирался в гости к бабушке, которая живет в городе Селятино Наро-Фоминского района.
— В дальнейшем, мать позвонила дочери около 17 часов, но мобильный телефон малолетней находился вне зоны действия сети. До места назначения девочка не доехала, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Стало известно, что следственным комитетом Красногорску по факту исчезновения девочки заведено уголовное дело.
Уточняется, что в последний раз, когда родные видели пропавшую, она была одета в белое платье чуть выше колена с юбкой «воланами», на ней был пиджак темно-синего цвета с белой окантовкой, белые кроссовки. С собой у девочки была серая сумочка, на шее — две цепочки, одна из которых с крестиком. Рост 160 сантиметров, вес 55 килограммов.
С информацией об исчезнувшей просьба обращаться по телефонам: 8 (495) 563-80-00, либо по телефону дежурного ГСУ СК России по Московской области – 8 (499) 184-05-61 или 02.
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