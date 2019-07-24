Власти Кубани дали оценку семье посаженного на цепь мальчика

Семья мальчика, посаженного на цепь, в поле зрения администрации не попадала и оценивалась как благополучная, сообщил РИА Новости глава Кубанского сельского поселения Иван Триполец.

По данным правоохранительных органов, 46-летний житель Белореченского района Кубани приковал ребенка цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае, а потом уехал с супругой и четырехлетним сыном в Краснодар. Мальчик смог выбраться, прибежал в магазин рядом с домом и рассказал о произошедшем. Местные жители вызвали полицию.

— Жалоб от соседей не поступало. Когда проезжали мимо дома, видели, что там все вроде бы нормально, — подчеркнул собеседник издания.

Глава Кубанского сельского поселения также рассказал, что на данный момент администрацию не привлекали к оценке условий проживания родной матери ребенка, с которой отец мальчика развелся в 2016 году. Однако в случае, если они будут признаны нормальными, прокуратура будет ходатайствовать об отмене решения краевого суда о том, чтобы мальчик проживал с отцом, и вернет его к родной матери, сообщает ведомство.

Женщина проживает в поселении Апшеронского района с гражданским мужем, от которого ждет четвертого ребенка, и двумя маленькими детьми. До декрета женщина работала в бюджетной сфере.

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