Атланты устали поддерживать фасад Театра Ермоловой

Как ранее рассказал журналистам координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков, активисты уже направили запрос в Департамент культурного наследия с просьбой повлиять на руководство театра и обеспечить как минимум консервационные работы, чтобы предотвратить осыпание статуй.

— Еще весной статуи были в порядке, — прокомментировал ситуацию москвовед Дмитрий Французов. — Возможно, как-то влияет увеличение транспорта, меняются состав воздуха и температура. Отсюда и проблемы с фасадом. Таких атлантов по всей Москве немного, всего 14–15 фигур.

По данным на сайте госзакупок, в апреле 2019 года руководство театра объявило открытый конкурс на подготовку документации для проведения реставрации атлантов. Однако поставщика на контракт стоимостью почти 18 миллионов рублей не нашлось.

Напомним, что здание Театра имени Ермоловой, расположенное по адресу: Тверская улица, 5/6, является объектом культурного наследия регионального значения, а значит, находится под охраной.

Сам Театр Ермоловой сейчас на каникулах. Согласно афише на официальном сайте площадки, ближайшее представление «Оркестр мечты. Медь» состоится только 17 сентября.

Здание театра было построено в 1830 году как Постниковский пассаж и в то время являлось крупнейшим особняком на Тверской улице. В 1897 году его перестроили, отведя первый этаж под торговые ряды, а второй — под гостиницу. Театр имени Ермоловой переехал в эти стены только в 1946 году.

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