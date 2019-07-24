Ученые рассказали, сколько нужно гладить кота, чтобы побороть стресс
Американские ученые выяснили, как общением с домашними любимцами может помочь преодолеть воздействие стресса на организм.
Исследователи из Вашингтонского университета провели эксперимент с участием 249 студентов колледжа, которых в произвольном порядке разделили на четыре группы. В первой учащиеся контактировали с кошами и собаками десять минут. Вторая наблюдала за первой. Третья группа в течение десяти минут смотрела на снимки питомцев, а участникам четвертой сообщили, что они будут взаимодействовать животным, хотя они их не так и не увидели.
После этого эксперты измерили содержание кортизола (гормона стресса) в трех образцах слюны от каждого добровольца утром, через 15 и 25 минут после эксперимента.
Выяснилось, что у студентов первой группы его содержание существенно уменьшилось. У наблюдавших за животными стресс также снизился. Анализы участников третьей и четвертой группы никак не изменились.
Так, ученые пришли к выводу, что десяти минут игры с «братьями меньшими» хватает для снижения стресса. Об этом пишет AERA Open.
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