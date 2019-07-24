Онищенко выступил против идеи вернуть в аэропорты комнаты для курения
Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что относится к идее вернуть в аэропорты курительные комнаты крайне отрицательно.
Специально оборудованные комнаты для курения могут вернуть в аэропорты, но вход в них будет платным, передает издание «Известия». В настоящее время данный законопроект рассматривает Госдума.
Стоимость посещения комнаты может составить от 50 до 100 рублей.
Геннадий Онищенко считает, что такое послабление станет потаканием «табачной международной мафии». Кроме того, не во всех аэропортах есть возможности для создания подобного помещения.
— Комната — это высокотехнологичное сооружение, ее можно создать максимум в двух десятках российских аэропортов. Касательно оплаты: это жалкая попытка оправдать неправомерное решение, — заявил он в комментарии Nation News.
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