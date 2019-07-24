На своей волне

На своей волне
За 37 лет своего существования музыканты Metallica раздали тысячи интервью и всегда единодушно отвечали на вопрос о смысле творчества: Мы делаем шоу. Люди хотят услышать мощный тяжелый звук, выбросить адреналин на концертах. Мы даем им это за те деньги, что они заплатили».
Возможно, эти слова покажутся циничными снобам, воспитанным благодаря усилиям некоторых отечественных музыкальных деятелей на мысли, что рок — это музыка с глубоким смыслом. Западные исполнители вместо роли «властителей дум» стремились быть законодателями моды. Хочет публика видеть, как ребята трясут гривами под тяжелые риффы — пожалуйста. Смысловое наполнение текстов отходило на второй план. И Metallica спустя столько лет остается верна себе.
Не учить жизни, а петь то, что нравится зрителям, что они хотят услышать. И никакой подоплеки тут нет. Спасибо им за это.
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