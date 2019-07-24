«Превращать превращенное»: москвичам прочли лекцию о современном искусстве

В новом культурном пространстве, в самом центре Москвы, на третьем этаже ГУМа в галерее Red Line прошли публичные слушания для всех желающих разобраться в современном искусстве.

Искусствовед и кандидат филологических наук Михаил Сидлин на примере выставки известного в прошлом «человека-собаки» — российского художника Олега Кулика «Безответственная живопись» подробнейшим образом объяснял, что именно автор имел в виду.

— Объяснять современное искусство довольно просто на самом деле, — сказал Михаил Сидлин корреспонденту «Вечерней Москвы», — надо лишь иметь богатую фантазию.

Работы Кулика были совсем не так однозначны. Оказывается, чтобы понять весь заложенный автором смыл, надо то присесть, то подойти к окну и увидеть мавзолей Ленина: он как бы тоже стал частью экспозиции.

— Изображения, полученные при помощи программной обработки исходных фотографий, Олег Кулик переносит на холст не буквально. Живописная техника позволяет ему преобразовывать преобразованное и превращать превращенное. Так что то, что переделано искусственным интеллектом, снова обретает человеческий вид благодаря руке художника, — рассказал на публичной лекции Михаил Сидлин.

По мнению куратора, в искусстве сейчас популярно возвращение к рукотворной форме и рукодельной вещи — все картины нарисованы Куликом все-таки при помощи кисти и красок на холсте. Сам художник гордо назвал свою выставку «5:0». Себя он называет скульптором, перформером, фотографом, оперным постановщиком и живописцем — всего пять в одном. Ну а ноль пусть каждый понимает по-своему.

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