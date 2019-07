Врач рассказал, что панические атаки влияют на скачки в давлении

Инсультам могут быть подвержены люди как с пониженным, так и с повышенным давлением. К такому выводу пришли исследователи центра Kaiser Permanente, проанализировав показания артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц.

Новые данные смогли опровергнуть тезис, согласно которому высокое давление считалось более опасным, сообщает The New England Journal of Medicine.

Кардиохирург Владимир Хорошев рассказал, что является причиной скачков артериального давления.

— Все больше людей страдают паническими атаками. Это резко выраженное вегетативное нарушение на фоне малейшего панического дискомфорта. И наиболее частые причины гипертонических кризисов — это панические атаки, — прокомментировал врач.

Он добавил, что на изменения давления также сказываются перемены погоды.

Для того, чтобы давление находилось в норме, следует пить достаточное количество жидкости в день, так как в противном случае кровь начинает сгущаться. Кроме того, следует избегать сладкой газировки, так она отрицательно влияет на здоровье сердца и артериального русла. Помимо этого, важно измерять и контролировать свое артериальное давление, пишет Nation News.

