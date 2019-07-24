«Щит Союза-2019»: оборона гарантированно надежна

На совместном российско-белорусском стратегическом учении будет задействовано до 950 единиц боевой техники.

Решение о проведении раз в два года совместных крупномасштабных учений вооруженных сил двух союзных государств было принято президентами России и Белоруссии в 2009 году. С тех пор это мероприятие совместной боевой подготовки выполняется поочередно на территории наших стран в плановом порядке, что не мешает нашим «вероятным партнерам» периодично (также раз в два года) поднимать визг по поводу «подготовки крупномасштабного вторжения русских в Европу».

Очень громко визжали в 2017-м, когда в рамках «щита» проводилось совместное стратегическое учение «Запад» на территории Белоруссии и в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях России. Российское Министерство обороны и МИД устали тогда раз за разом выпускать релизы о том, что маневры носят сугубо оборонительный характер, и никуда «вторгаться» мы не собираемся. По ту сторону границ Союзного государства России и Белоруссии, особенно в Польше и странах Прибалтики, продолжали сомневаться в нашем миролюбии и бурно негодовали до тех пор, пока вся задействованная в учениях боевая техника не вернулась в места дислокации.

В этом году «Щит Союза» пройдет подальше от неврастеничных западных соседей — в российской Нижегородской области. Как сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев, в учениях будет задействовано до 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков и 240 артиллерийских систем, а также до 70 самолетов. Генерал-полковник Александр Журавлев отметил, что в учении будет задействована самая современная техника, которая стоит на вооружении войск двух стран.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, оперативное учение войск России и Белоруссии «Щит Союза-2019» станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран и состоится на полигоне Мулино в Нижегородской области в период с 13 по 19 сентября.

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