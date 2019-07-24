Музыка в Метро: ах вы гусли!
• 15:01 • 24 июля 2019
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Гусляр Кирилл Богомилов
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
25 июля с 12:00 до 14:00 на станции «Курская», в переходе на Арбатско-Покровскую линию, будут звучать гусли.
Перед пассажирами метро выступит Кирилл Богомилов, основатель этностудии «Кантелеон».
Кирилл Богомилов — композитор и мультиинструменталист, победитель конкурса «Таланты Москвы — 2017», основатель этностудии «Кантелеон». «Кантелеон» — музыкальный проект, который объединяет в себе разные настроения, музыкальные мотивы и выражения. И соединяет их удивительный музыкальный инструмент — шлемовидные гусли.
Это один из древнейших музыкальных инструментов. На гуслях играли не только славяне, но и финны, молдаване, белорусы, прибалты и многие другие народы.
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