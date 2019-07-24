Бенедикт Камбербэтч сыграет известного художника
Британский актер Бенедикт Камбербэтча сыграет роль известного английского художника Луиса Уэйна. Последний известен своими многочисленными картинами, изображавшими антропоморфизированных кошек и котят.
— Я взволнован возможностью сыграть такого смелого героя, как Луис Уэйн, и спродюсировать этот фильм. Вместе мы (с режиссером Уиллом Шарпом — прим. «ВМ») планируем донести до зрителей искренний, игривый, вызывающий мысли рассказ о стойкости, креативности и продолжительной силе любви, — заявил Камбербэтч.
Съемки фильма начнутся в Лондоне 10 августа. Режиссером и сценаристом выступит Уилл Шарп, известный своей работой над сериалом «Флауэрсы». Помимо Камбербэтча, в картине также снимутся Клэр Фой, Андреа Райзборо и Тоби Джонс, сообщает портал The Deadline.
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