Молодежь вовремя платит по кредитам из-за печального опыта родителей

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков заявил, что представители молодежи в возрасте до 25 лет оказались наиболее дисциплинированными пользователями банковских кредитных карт. «Вечерняя Москва» узнала у независимого финансового аналитика Натальи Смирновой, с чем это может быть связано.

— Есть несколько объяснений такой тенденции. Во-первых, молодые люди смотрят на своих родителей, у которых могли быть проблемы с выплатами кредитов, а они такого не хотят. Кроме того, нынешнее поколение — это люди, у которых одна из ценностей связана с тем, что закон нарушать нельзя. Молодежь не пытается обойти правила, кого-то обхитрить. Третья причина — это высокая финансовая грамотность. Помимо этого, молодые люди часто общаются со сверстниками из других стран, перенимают их опыт. Ведь в США, например, кредитная история — это святое, — рассказала Смирнова.

Она также отметила, что молодые люди придерживаются определенной финансовой модели.

— Им свойственно стремление накопить, чтобы купить себе, например, машину в будущем. Таким образом, их финансовая модель — накопления и инвестиции. А также траты на потребление.

Ранее стало известно, что россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам.

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