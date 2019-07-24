Установлены аттракционы «Деревни смурфиков» в парке «Остров мечты»
В тематической зоне «Деревня смурфиков» на территории парка «Остров мечты» были установлены все аттракционы. Об этом рассказали в пресс-службе парка.
— Завершен монтаж всех аттракционов: установлены карусели «Сумасшедшее изобретение мастера» и «Поющая карусель», «Полет с аистами» и колесо обозрения «Ветряная мельница смурфика-фермера», — указано в сообщении.
Производителем всех трех аттракционов является компания из Италии, работающая в данном направлении уже более полувека. Она создала более 200 аттракционов, установленных в тематических парках США, Азии и Европы.
Первым аттракционом в тематической зоне «Деревня смурфиков» стала «Башня Гаргамеля», рассчитанная на детскую аудиторию. По задумке авторов, ребята отправятся в фантазийный мир злого волшебника и спасут сказочных персонажей, передает Агентство городских новостей «Москва».
«Остров мечты» является первым в России и крупнейшим в Европе крытым тематическим парком развлечений мирового уровня.
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