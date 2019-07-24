Специальные татуировки помогут отслеживать здоровье пациентов
Специальные татуировки позволят следить за состоянием здоровья человека. Соответствующую технологию представила команда инженеров из Мюнхенского технического университета.
Отмечается, что татуировки изменят цвет, если в организме будут происходить какие-либо перемены. В частности, они будут реагировать на изменения уровня глюкозы, альбумина и рН. Изначально светло-зеленый датчик глюкозы при повышении уровня сахара станет намного темнее. Практически белый цвет альбумина поменяется до голубоватого оттенка при повышении уровня белка. Что касается желтого датчика рН, то при повышенном содержании щелочи он станет синим.
В будущем данная технология позволит контролировать хронические заболевания, пишет «Ридус».
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