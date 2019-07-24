Хорошо, когда у тебя есть дача: никаких проблем с выбором места отдыха нет — ты по умолчанию приговорен ехать на свои шесть-восемь-десять-двенадцать соток, потому что надо наконец заменить этот голубой полусгнивший штакетник, воздвигнутый еще в брежневские времена (и который соседи, усмехаясь, называют историческим); потому что надо наконец поменять печную трубу, ровесницу штакетника, на новую (куплена пару лет назад и уже достаточно отлежалась в сарае); потому что пора наконец покрасить дом (ну это вряд ли, это только завистники говорят, что «пора»). Пора наконец сгонять за грибами в соседний лесок и принести корзинку опят и немного белых (потому что погода скорее грибная, чем какая-то другая, и помидоры, покрывшиеся коричневыми точками, тому свидетели). Потому что пора наконец... Да присесть некогда!

Дача дает миллион возможностей по- настоящему устать и быть при этом довольным и даже счастливым.

А что остается нищебродам, у которых дачи до сих пор нет? А нам остается паковать чемоданы и ехать на море. Там все по-прежнему: солнце, волны, песок и немного пахнет инжиром. Там мы будем мечтать о даче...

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