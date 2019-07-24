А прежде мы икру едали…
Плохую новость принесем вам:
Сказал — ну просто зашибись! —
Про рост цены на лососевых
В Росрыболовстве пресс-службист.
Мол, неудачная путина,
Пришли пустые невода,
Ну, в общем, страшная картина,
С икрой в стране совсем беда!
Устал народ, они достали,
Поскольку раньше поутру
Под черный кофе мы глотали
Все дружно красную икру.
Вот я, к примеру, переборчив,
Супругу донимал с утра:
«Не знаю, что желаю больше —
Чавычу или осетра.
Давай-ка не мотай мне нервы,
Мой нрав горячий на слуху,
Порежь-ка ломтиками нерки,
Свари стерляжую уху».
Да ладно, зря я этим маюсь:
Что то, что это — все равно,
Не лезет уже в горло паюс,
Претит кетовое зерно.
От этой рыбы в венах закись,
Свечусь, как фосфор, у стены,
Зато икра была на закусь,
Опять же с ней — вот так! — блины.
Бог с ней, икрой, в кармане пусто,
Но на замены я горазд,
Хотя соленая капуста
В семнадцать вдруг махнула раз.
Вопрос остался нерешенным:
Каков в итоге результат?
Подорожала даже пшенка,
Как сообщил надысь Росстат.
Уже налили, но стою я
На перепутии живом,
Ну ничего, мы вспомним юность,
Стакан занюхав рукавом.
СПРАВКА
Сергей Пономарев родился и учился в Екатеринбурге, работал в газетах в Магадане, на Сахалине и в Хабаровске, а потом в московских «Гудке», «Российской газете» и «Комсомольской правде». Много лет выступает с рифмованными комментариями на злободневные темы.
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