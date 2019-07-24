Эксперт оценил сообщения о том, что россияне стали экономить на стиральном порошке

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что на рынке товаров бытовой химии царит стабильность.
Ранее эксперты компании Nielsen сообщили, что жители России стали покупать меньше стирального порошка. По сравнению с прошлым годом жители страны приобрели на 11,8 процента меньше кондиционеров для белья, стирального порошка — на 6 процентов. Немного снизилось количество покупок средств для мытья посуды, передает РБК.
Петр Бобровский отметил, что производители стиральных порошков не жалуются на снижение покупательского спроса. Но в ассоциации в основном оцениваются показатели крупных игроков рынка, доля средних и малых игроков могла стать меньше.
Кроме того, как отметил эксперт, в настоящее время появились порошки, дозировка которых при той же эффективности меньше. Также растет число людей, предпочитающих использовать для стирки гели и капсулы, передает Nation News.
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