Москвичей пригласили на бесплатную диагностику варикоза и катаракты
Московская больница № 52 проведет день открытых дверей 27 июля. Специалисты в области хирургии проведут диагностику пациентов, у которых обнаружены доброкачественные новообразования, варикоз, диастаз, грыжа и другие заболевания.
Пациенты получат консультацию хирурга и зададут интересующие их вопросы по лечению. Если врачи сочтут необходимым, они дадут посетителям направления на дополнительное обследование или госпитализацию.
Для посещения врача горожанам необходимо записаться по телефону. Потребуется взять с собой полис медицинского страхования и паспорт.
На сайте больницы сообщается, что пациенты также смогут получить консультацию офтальмологов. Специалисты осмотрят страдающих заболеваниями век и катарактой.
Читайте также: Врач рассказал, что панические атаки влияют на скачки давления