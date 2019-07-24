Столичных водителей попросили не парковать машины под деревьями в грозу
Администратор московского парковочного пространства обратился к столичным водителям с просьбой воздержаться от парковки машин под деревьями на время грозы, которая ожидается в столице в среду, 24 июля. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице «Московского паркинга» в сети Twitter.
— Будьте осторожны: не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями! — указано в сообщении.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается гроза, дождь с усилением ветра до 15 м/с. Будьте осторожны: не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями! #АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 24 июля 2019 г.
Ранее экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде в городе опубликовало управление МЧС по столице. Москвичам сообщили о сильном ветре, дожде и грозах, ожидаемых в столице по прогнозам синоптиков.
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